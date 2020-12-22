В России за сутки умер 561 пациент с коронавирусом

За весь период в России умерло 51 912 человек

За сутки в РФ подтверждена 561 смерть от коронавируса, за все время - 51 912. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтвержден 561 летальный случай... За весь период по России умерло 51 912 человек", - говорится в сообщении.

В России зарегистрировали 28 776 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, с марта в стране зарегистрировали 2 906 503 заразившихся коронавирусом, из них почти 52 тысячи скончались, более 2,3 миллиона поправились.