В России за сутки от коронавируса умерли свыше 900 человек

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 210 до 10 415 230.

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 210 до 10 415 230.

Об этом передает Report cо ссылкой на Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 23 210 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 846 (8,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 10 415 230 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,22%.

За сутки скончались 937 пациентов, за все время пандемии - 305 155 человек.

Выписаны 33 715 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 293 486 человек.