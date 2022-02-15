В России за сутки от коронавируса умерли 704 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 166 631, до 14 480 596.
Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,16%.
Распространение штамма коронавируса "омикрон" зафиксировано во всех 85 субъектах страны.
За сутки более 21,8 тыс. человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы, это на 108,9% больше, чем накануне.
Число умерших составило 704 человека.
Более 137,8 тыс. человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 41,9% больше, чем накануне.