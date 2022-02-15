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В России за сутки от коронавируса умерли 704 человека

В России за сутки от коронавируса умерли 704 человека Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 166 631, до 14 480 596.
В регионе
15 февраля 2022 г. 12:08
В России за сутки от коронавируса умерли 704 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 166 631, до 14 480 596.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,16%.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" зафиксировано во всех 85 субъектах страны.

За сутки более 21,8 тыс. человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы, это на 108,9% больше, чем накануне.

Число умерших составило 704 человека.

Более 137,8 тыс. человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 41,9% больше, чем накануне.

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Версия на английском языке Russia reports 704 new coronavirus-related deaths in one day

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