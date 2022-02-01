В России за сутки от коронавируса умерли 663 человека

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 125 836 случаев заражения коронавирусом. Это на 1,42% больше, чем накануне (124 070).

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 125 836 случаев заражения коронавирусом. Это на 1,42% больше, чем накануне (124 070).

Как передает Report, об этом сообщил Оперштаб.

Общее число заболевших выросло до 11 986 913.

За сутки в стране умерли 663 заболевших, что на 6,76% больше, чем вчера (621). Общее число умерших достигло 332 012. За день выздоровел 40 301 человек, всего — 10 288 582.

Подъем заболеваемости в стране начался после новогодних праздников из-за "омикрон"-штамма коронавируса. Рекордны по суточному числу зараженных по всей стране обновляются уже больше недели.