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В России за сутки от коронавируса умерли 1240 человек

В России за сутки от коронавируса умерли 1240 человек Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 33 558, до 9 434 393.
В регионе
24 ноября 2021 г. 12:49

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 33 558, до 9 434 393.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в стране подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 33 558 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 194 (6,5%) без клинических проявлений".

За время пандемии в России выявлено 9 434 393 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,36%.

За сутки от COVID-19 умерли 1 240 человек, за все время - 267 819 пациентов.

Число выписанных за сутки составило 36 682 человека, за все время - 8 126 376.

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