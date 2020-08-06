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В России за сутки от коронавируса умерли 116 человек

В России за сутки от коронавируса умерли 116 человек Число заразившихся COVID-19 за сутки превысило 5 тыс. человек
В регионе
6 августа 2020 г. 12:03
В России за сутки от коронавируса умерли 116 человек

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5 267 до 871 894.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 267 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 380 (26,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки умерли 116 человек, за все время - 14 606, 7 331 человека выписали после COVID-19, за все время - 676 357

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