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В России за сутки от коронавируса умер 621 человек

В России за сутки от коронавируса умер 621 человек За сутки в России выявлено 124 070 новых случаев COVID-19, госпитализировали 9 090 человек (на 8% меньше, чем накануне), умер 621 человек с этим заболеванием.
В регионе
31 января 2022 г. 13:37
В России за сутки от коронавируса умер 621 человек

За сутки в России выявлено 124 070 новых случаев COVID-19, госпитализировано 9 090 человек (на 8% меньше, чем накануне), умер 621 человек с этим заболеванием.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.

"Выявлено 124 070 новых случаев. Умер за сутки 621 человек. Количество госпитализаций за сутки составило 9 090 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 8%", - говорится в сообщении.

Снижение количества госпитализации отмечено в 51 субъекте, увеличение - в 32 регионах, без изменений ситуация осталась в двух регионах.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 82 регионах с страны.

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