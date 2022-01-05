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В России за сутки от COVID-19 умерли 828 человек

В России за сутки от COVID-19 умерли 828 человек За сутки в России выявили 15 772 случаев коронавируса, общее число случаев COVID-19 в стране за время пандемии выросло до 10 585 984.
В регионе
5 января 2022 г. 12:40
В России за сутки от COVID-19 умерли 828 человек

За сутки в России выявили 15 772 случаев коронавируса, общее число случаев COVID-19 в стране за время пандемии выросло до 10 585 984.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 15 772 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 396 (8,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Подтверждены 828 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 313 015.

За сутки выписан 25 581 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 600 728 человек.

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Версия на английском языке Russia sees 828 COVID-related deaths
Версия на азербайджанском языке Rusiyada koronavirusdan ölənlərin sayı 313 mini ötüb

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