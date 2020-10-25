В России за сутки от коронавируса умерли 229 человек

За все время в стране зарегистрированы 1 513 877 случаев. Темп прироста 1,1%

Число случаев заболевания коронавирусом в России за сутки выросло на 16 710, до 1 513 877.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 710 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 456 (26,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 1 513 877 случаев. Темп прироста 1,1%.

За сутки подтверждены 229 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 26 050.

Число излечившихся составило 7 704, за все время — 1 138 522 человек.