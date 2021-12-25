О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России за сутки от COVID-19 умер 981 человек

В России за сутки от COVID-19 умер 981 человек Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 981, это минимум с 12 октября.
В регионе
25 декабря 2021 г. 12:06
В России за сутки от COVID-19 умер 981 человек

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 981, это минимум с 12 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, всего с начала пандемии умерли 303 250 пациентов.

При этом за предыдущий день было зарегистрировано 998 смертей.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,92%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 946, до 10 368 299. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,24%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 42 107. Всего уже вылечились 9 222 486 человек. При этом уже пять дней подряд после COVID-19 выздоравливают свыше 40 тыс. человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 88,9% от общего числа заразившихся.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Russia registers 981 COVID-19 deaths per day

Экслюзивные новости

Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
23 декабря 2021 г. 16:32
ОАО Азерэнержи проектирует новую подстанцию в Джебраиле
ОАО "Азерэнержи" проектирует новую подстанцию в Джебраиле
23 декабря 2021 г. 13:42
Посол Колумбии: Азербайджан - дружественная для нас страна с большим потенциалом
Посол Колумбии: Азербайджан - дружественная для нас страна с большим потенциалом
23 декабря 2021 г. 10:23
По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины
По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины
22 декабря 2021 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi