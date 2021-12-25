В России за сутки от COVID-19 умер 981 человек

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 981, это минимум с 12 октября.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 981, это минимум с 12 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, всего с начала пандемии умерли 303 250 пациентов.

При этом за предыдущий день было зарегистрировано 998 смертей.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,92%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 946, до 10 368 299. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,24%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 42 107. Всего уже вылечились 9 222 486 человек. При этом уже пять дней подряд после COVID-19 выздоравливают свыше 40 тыс. человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 88,9% от общего числа заразившихся.