В России за сутки от COVID-19 скончались свыше 1200 человек

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 33 389 до 9 703 107.

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 33 389 до 9 703 107.

Как передает Report, об этом сообщил Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 33 389 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 442 (7,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За время пандемии в стране зарегистрировано 9 703 107 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,35%.

Число умерших составило 1 221, за все время от коронавируса скончались 277 640 человек.

За сутки в РФ выписаны 35 185 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 400 117 человек.