В России за сутки около 33 тыс. человек заразились коронавирусом

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 32 837 случаев заражения коронавирусом.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 32 837 случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на Оперштаб, это на 0,58% больше, чем накануне (32 648).

Общее число заболевших выросло до 9 669 718.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 226 против 1 229 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 276 419 пациентов.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 679. Всего уже выздоровели 8 364 932 человека.

Ранее из-за потенциально опасных свойств "омикрон"-штамма коронавируса Роспотребнадзор принял решение сократить срок действия ПЦР-тестов с 72 часов до 48. Сертификат с результатами тестирования позволяет, в частности, невакцинированным и не переболевшим гражданам посещать ковид-free зоны.