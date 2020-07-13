В России за сутки коронавирусом заразились свыше 6,5 тыс.человек

В общей сложности в стране зарегистрированы 733 699 случаев COVID-19

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 6 537.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. При этом за последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 2 960 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в России достигло 504 021.

В общей сложности в стране зарегистрированы 733 699 случаев (+0,9%) COVID-19.