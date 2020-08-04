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В России за сутки коронавирусом заразились свыше 5 тыс. человек

В России за сутки коронавирусом заразились свыше 5 тыс. человек Число умерших от COVID-19 за сутки составило 144
В регионе
4 августа 2020 г. 11:43
В России за сутки коронавирусом заразились свыше 5 тыс. человек

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 159, до 861 423.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 159 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 546 (30,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки умерли 144 человека с коронавирусом, за все время - 14 351, выписаны 7 878 пациентов после лечения COVID-19. За все время выздоровел 661 471 человек.

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