В России за сутки коронавирусом заразились свыше 5 тыс. человек

Число умерших от COVID-19 за сутки составило 144

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 159, до 861 423.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 159 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 546 (30,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки умерли 144 человека с коронавирусом, за все время - 14 351, выписаны 7 878 пациентов после лечения COVID-19. За все время выздоровел 661 471 человек.