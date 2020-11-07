В России за сутки коронавирусом заразились свыше 20 тыс. человек

За все время в стране зарегистрировано 1 753 836 случаев заболевания

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 396 до 1 753 836.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 396 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 093 (25,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За все время в стране зарегистрировано 1 753 836 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,2%.

Подтверждены 364 смерти людей с COVID-19, за все время скончались 30 251 человек.