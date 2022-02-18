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В России за сутки коронавирусом заразились свыше 198 тыс. человек

В России за сутки коронавирусом заразились свыше 198 тыс. человек Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 198 369.
В регионе
18 февраля 2022 г. 12:29
В России за сутки коронавирусом заразились свыше 198 тыс. человек

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 198 369.

Как передает Report со ссылкой на Оперштаб, всего с начала пандемии уже зарегистрировали 12 026 844 случая выздоровления.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 18 632, что на 3% выше показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций снизилось в 38 регионах, в 32-х оно возросло, а в 4-х - осталось без изменений, следует из данных штаба. Днем ранее оно составляло 18 090.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 071, до 15 020 573.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,21%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 784, до 343 957. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее было зарегистрировано 790 летальных исходов.

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