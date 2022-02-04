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В России за сутки коронавирусом заразились свыше 168 тыс. человек

В России за сутки коронавирусом заразились свыше 168 тыс. человек Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 17 798, что на 0,03% выше показателя предыдущего дня.
В регионе
4 февраля 2022 г. 12:37
В России за сутки коронавирусом заразились свыше 168 тыс. человек

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 17 798, что на 0,03% выше показателя предыдущего дня.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.

Оно увеличилось в 44 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее число госпитализаций составило 17 792 случая. В 41 регионе число госпитализаций снизилось.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня фиксируется в 83 субъектах страны.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 168 201, до 12 452 765. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,37%.

За сутки в России выписаны 58 449 человек после COVID-19, на 8,8% больше, чем накануне.

Число смертей возросло за сутки на 682, до 334 039. Днем ранее было зарегистрировано 667 летальных исходов.

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Версия на английском языке Russia sees over 168,000 new COVID cases

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