В России за сутки коронавирусом заразились свыше 500 человек - ОБНОВЛЕНО

В оперативном штабе рассказали, что за последние сутки в Москве коронавирус подтвердили у 14 несовершеннолетних граждан.

Об этом передает Report со ссылкой на Газета.ru.

Также отмечается, что почти половина заболевших за сутки в Москве являются людьми до 45 лет. В частности, 210 инфицированных в возрасте от 18 до 45 лет, еще 143 заалевших старше 46 лет, но младше 65. Также вирусом заразились 67 граждан 65+ причем 15 из них — старше 80 лет.





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Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 582 и сейчас составляет 4 731 в 78 регионах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выздоровели на данный момент 333 человека, 43 умерли, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрирован 4 731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выписаны по выздоровлению всего за сутки 52 человека. Итого выписано - 333. За сутки умерли 9 пациентов с коронавирусом. Всего умерли 43 человека", - говорится в сообщении штаба.