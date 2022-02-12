В России за сутки коронавирусом заразились почти 204 тыс. человек

За сутки в РФ выявлено 203 766 случаев COVID-19, скончались 729 человек.

За сутки в РФ выявлено 203 766 случаев COVID-19, скончались 729 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Госпитализировано за сутки 18 597 человек. "По состоянию на 12 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 18 597 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличение госпитализаций произошло в 48 регионах, ситуация осталась без изменений в одном регионе. Снижение количества госпитализаций отмечается в 36 регионах России. Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 регионах страны.