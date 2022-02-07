В России за сутки коронавирусом заразились почти 172 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 171 905 против 180 071 за предыдущий день, до 12 982 023.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 171 905 против 180 071 за предыдущий день, до 12 982 023.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщили в Оперштабе.

Таким образом, впервые с 10 января в стране за сутки выявили меньше заразившихся, чем днем ранее. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,34%.

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю выросла на 63,04%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей - на 30,6%.

По данным штаба, заболеваемость выросла в 84 из 85 регионов, при этом в 26 рост превысил средний по стране. Число госпитализаций из-за новой болезни увеличилось в 83 субъектах Федерации, в 43 из них увеличение произошло сильнее, чем по России в целом. В Москве за неделю заболеваемость снизилась на 5,7%.