В России за сутки коронавирусом заразились около 34 тыс. человек

Число новых случаев заражения COVID-19 в России за сутки выросло на 33 860 до 9 604 233.

Число новых случаев заражения COVID-19 в России за сутки выросло на 33 860 до 9 604 233.

Об этом передает Report со ссылкой на Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 9 604 233 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,35%.

За сутки подтверждены 1 209 смертей с COVID-19, за все время умерли 273 964 человека с этим заболеванием.

"За последние сутки подтверждено 1 209 смертей... За весь период по России умерло 273 964 человека", - говорится в сообщении.

Число выписанных составило 27,7 тыс., за все время - 8 295 811.