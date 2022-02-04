В России за сутки коронавирусом заразились около 18 тыс. человек

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 17 798, что на 0,03% выше показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 17 798, что на 0,03% выше показателя предыдущего дня.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.

Оно увеличилось в 44 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее число госпитализаций составило 17 792 случая. В 41 регионе число госпитализаций снизилось.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня фиксируется в 83 субъектах страны.

За сутки в России выписаны 58 449 человек после COVID-19, на 8,8% больше, чем накануне.