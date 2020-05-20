В России число заболевших COVID-19 превысило 300 тысяч

Число зараженных COVID-19 в России за сутки составило 8 764, умерли 135 человек, вылечились 9 262.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что выздоровевших впервые больше, чем заразившихся.

Общее число заболевших превысило 300 тысяч (308 705) в 85 регионах, из них 2 972 человека скончались, больше 85 тысяч выписались.

Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве (2 699), однако этот показатель первый раз с 29 апреля опустился ниже трех тысяч. За столицей идут Подмосковье (903) и Красноярский край (504).