В России за сутки выявили 10 559 зараженных COVID-19

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 10 559, до 165 929. Как сообщает Report cо ссыылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 559 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 4 314 (40,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в России за сутки умерли 86 человек с COVID-19, за все время - 1 537.

Добавляется, что всего в стране зарегистрировано 165 929 случаев (+6,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.