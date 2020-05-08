В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 10 699, до 187 859, у половины новых заболевших нет симптомов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 699 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 5 232 (48,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 187 859 случаев (+6,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.