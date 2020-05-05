В России выявили свыше 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Число заразившихся новым типом коронавируса в России за сутки выросло на 10 102, до 155 370.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 102 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4 961 (49,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 155 370 случаев (+7,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.