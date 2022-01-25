В России за сутки госпитализированы около 13 тыс. человек с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 12 837 человек с COVID-19, на 115% больше, чем накануне.

За сутки в России госпитализированы 12 837 человек с COVID-19, на 115% больше, чем накануне.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.

За сутки выписаны 26 404 человека после COVID-19, на 21,6% больше.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 68 регионах России.

Число летальных исходов возросло за сутки на 681, до 327 448. Днем ранее было зарегистрировано 655 смертей. Таким образом, уже десять дней подряд в стране фиксируют менее 700 летальных исходов из-за коронавируса в сутки.