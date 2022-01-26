В России за сутки госпитализировали свыше 12 тыс. человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом против 12 837 днем ранее.

В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом против 12 837 днем ранее.

Как передает Report, об этом сообщил Оперштаб.

Более 28,1 тыс. человек выписаны после коронавируса в России за сутки, это на 6,8% больше, чем накануне.

Число регионов России, где обнаружили омикрон-штамм коронавируса, выросло за сутки с 68 до 72, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 72 регионах страны", - говорится в сообщении.