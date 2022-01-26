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В России за сутки госпитализировали свыше 12 тыс. человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали свыше 12 тыс. человек с COVID-19 В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом против 12 837 днем ранее.
В регионе
26 января 2022 г. 12:35
В России за сутки госпитализировали свыше 12 тыс. человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом против 12 837 днем ранее.

Как передает Report, об этом сообщил Оперштаб.

Более 28,1 тыс. человек выписаны после коронавируса в России за сутки, это на 6,8% больше, чем накануне.

Число регионов России, где обнаружили омикрон-штамм коронавируса, выросло за сутки с 68 до 72, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 72 регионах страны", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Russia's COVID death toll tops 328,000
Версия на азербайджанском языке Rusiyada yenidən rekord sayda yoluxma qeydə alınıb

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