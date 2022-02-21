В России за сутки госпитализировали 8 835 человек с COVID-19

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 российских регионах.

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 российских регионах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 823,72 и снизился на 9,25% по сравнению с предыдущей неделей.

За сутки выявлено свыше 152,3 тыс. новых случаев, число умерших составило 735 человек.

Более 8,8 тыс. человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки, это на 14,82% меньше, чем накануне.

Свыше 127,4 тыс. человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 13,4% меньше.