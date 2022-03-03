В России за сутки COVID-19 заразились свыше 93 тыс. человек

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 10 620, что на 9,6% ниже показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 10 620, что на 9,6% ниже показателя предыдущего дня.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.

Число госпитализаций снизилось в 48 регионах, следует из данных штаба. В 34 регионах число госпитализаций увеличилось, а в трех субъектах - осталось без изменений. Днем ранее количество госпитализаций составило 11 754.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 93 026, до 16 685 850.

В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,56%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 170 689 против 183 530 днем ранее. Всего зарегистрировали 14 102 684 случая выздоровления.

Число летальных исходов из-за коронавируса в РФ возросло за сутки на 781, до 354 011. Днем ранее было зарегистрировано 784 летальных исходов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,12%, следует из данных штаба.