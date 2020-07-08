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В России за сутки COVID-19 заразились свыше 6,5 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заразились свыше 6,5 тыс. человек За сутки умерли 173 человека, за все время - 10 667
В регионе
8 июля 2020 г. 11:56
В России за сутки COVID-19 заразились свыше 6,5 тыс. человек

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч, выросло на 6 562 за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 562 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 812 (27,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки умерли 173 человека, за все время - 10 667.

За минувший день 8 631 человек выписан после лечения коронавируса, за все время - 472 511 пациентов.

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Версия на английском языке Russia: Over 6.5 thousand contract COVID-19 per day

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