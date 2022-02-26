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В России за сутки COVID-19 заразились почти 123 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заразились почти 123 тыс. человек В России за сутки госпитализировали 14 324 человека с коронавирусом против 14 937 днем ранее.
В регионе
26 февраля 2022 г. 12:08
В России за сутки COVID-19 заразились почти 123 тыс. человек

В России за сутки госпитализировали 14 324 человека с коронавирусом против 14 937 днем ранее.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 122 995, до 16 175 023. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,77%.

За сутки выздоровели 181 343 человек после COVID-19, что на 8,4% больше, чем накануне.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 793, до 350 158. Днем ранее было выявлено 787 смертей.

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