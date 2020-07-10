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В России за сутки COVID-19 заразились 6,6 тыс. человек, 174 скончались

В России за сутки COVID-19 заразились 6,6 тыс. человек, 174 скончались Всего от инфекции за весь период умерли 11 017 человек
В регионе
10 июля 2020 г. 12:09
В России за сутки COVID-19 заразились 6,6 тыс. человек, 174 скончались

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 635, общее число заразившихся достигло 713 936.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже четыре дня не превышает 0,9%.

Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7 752, всего вылечились уже 489 068 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет 68,5% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России увеличилось за сутки на 174, всего от инфекции умерли 11 017. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,54% от всех заразившихся коронавирусом в России.

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