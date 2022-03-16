В России за сутки COVID-19 заразились 36,5 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 возросло за сутки на 36 519, до 17 449 438. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,21%.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 возросло за сутки на 36 519, до 17 449 438. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,21%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Оперштаб.

Число госпитализаций за сутки увеличилось на 5 945, что на 18,3% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 64 регионах РФ.

За сутки выздоровел 15 822 031 человек (на 118 009 больше).

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 576, до 362 478. Днем ранее было зафиксировано 558 смертей.