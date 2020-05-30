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В России за сутки COVID-19 выявили у 8 952 человек

​В России за сутки COVID-19 выявили у 8 952 человек

За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 952, 181 человек умер, 8 212 выписали из больниц.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 3 747 заразившихся (41,9 процента) нет клинических проявлений.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Больше всего их в Москве - 2 367

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.

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