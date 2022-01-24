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В России за сутки число заразившихся коронавирусом превысило 65 тыс. человек

В России за сутки число заразившихся коронавирусом превысило 65 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом России возросло за сутки на 65 109, до 11 173 300. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59%.
В регионе
24 января 2022 г. 13:55
В России за сутки число заразившихся коронавирусом превысило 65 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом России возросло за сутки на 65 109, до 11 173 300. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59%.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.

Штамм "омикрон" фиксируется уже в 64 регионах России, на него и другие не доминирующие штаммы приходится 48,3% новых случаев.

Число госпитализаций из-за коронавируса составило 5 970, что на 3,9% меньше показателя предыдущего дня.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 21 714, до 10 045 336. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,9% от общего числа заразившихся.

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