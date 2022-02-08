В России за сутки число заразившихся COVID-19 превысило 165 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 165 643, до 13 147 666.
Как передает Report, об этом сообщили Оперштабе.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,3%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 81 188, до 10 706 142. Это самый высокий показатель за пандемию.
Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 55 683.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 698, до 336 721.
Днем ранее было выявлено 609 смертей.