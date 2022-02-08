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В России за сутки число заразившихся COVID-19 превысило 165 тыс. человек

В России за сутки число заразившихся COVID-19 превысило 165 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 165 643, до 13 147 666.
В регионе
8 февраля 2022 г. 12:12
В России за сутки число заразившихся COVID-19 превысило 165 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 165 643, до 13 147 666.

Как передает Report, об этом сообщили Оперштабе.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,3%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 81 188, до 10 706 142. Это самый высокий показатель за пандемию.

Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 55 683.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 698, до 336 721.

Днем ранее было выявлено 609 смертей.

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Версия на английском языке Russia's COVID death toll over 336,000
Версия на азербайджанском языке Rusiyada son sutkada 700-ə yaxın insan koronavirusdan ölüb

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