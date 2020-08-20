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В России за сутки число умерших от коронавируса превысило 100 человек

В России за сутки число умерших от коронавируса превысило 100 человек За все время пандемии от коронавируса умерли 16 099 пациентов
В регионе
20 августа 2020 г. 11:51
В России за сутки число умерших от коронавируса превысило 100 человек
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Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4 785 до 942 106.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 785 в 83 регионах, в том числе выявлено 1 113 (23,3%) активно больных без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

От коронавируса умерли 110 человек, за все время — 16 099. 

После лечения коронавируса в России за сутки выписаны 6 090 человек, за все время выздоровели 755 513 человек.

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