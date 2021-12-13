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В России за сутки число случаев заражения COVID-19 превысило 29,5 тыс.

В России за сутки число случаев заражения COVID-19 превысило 29,5 тыс. .
В регионе
13 декабря 2021 г. 13:05
В России за сутки число случаев заражения COVID-19 превысило 29,5 тыс.

Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 29 558 до 10 046 454.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки подтверждена 1 121 смерть с COVID-19, за все время скончались 290 604 человека.

Выписаны 28 561 человек после COVID-19, за все время пандемии - 8 769 916.

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"Омикрон"-штамм подтвержден у 16 из 177 граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в своем выступлении в Госдуме.

По ее словам, в целом в 24 регионах страны наблюдается рост числа госпитализированных с коронавирусом в тяжелом состоянии.

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Версия на английском языке Russia confirms 16 COVID cases with omicron strain

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