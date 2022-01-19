В России за сутки 698 человек умерли от коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 899, до 10 899 411.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 899, до 10 899 411.

Как передает Report, об этом сообщили Оперштабе по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 27 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,31%.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 698, до 323 376.

За сутки число вылечившихся от COVID-19 выросло на 22 920, до 9 925 855.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,1% от общего числа заразившихся.