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В России за сутки 698 человек умерли от коронавируса

В России за сутки 698 человек умерли от коронавируса Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 899, до 10 899 411.
В регионе
19 января 2022 г. 12:17
В России за сутки 698 человек умерли от коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 899, до 10 899 411.

Как передает Report, об этом сообщили Оперштабе по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 27 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,31%.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 698, до 323 376.

За сутки число вылечившихся от COVID-19 выросло на 22 920, до 9 925 855.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,1% от общего числа заразившихся.

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