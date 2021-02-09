В России за сутки 530 человек умерли от COVID-19

В общей сложности, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 3 998 216 человек

За сутки в России подтверждены 530 смертей с COVID-19, за все время умерли 77 598 человек с заболеванием. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 019, это минимальный прирост с 17 октября.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил менее 0,4%.

В общей сложности, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 3 998 216 человек.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 795 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 493 886", - говорится в сообщении.