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В России за принятие поправки в Конституцию проголосовали более 78 %

В России за принятие поправки в Конституцию проголосовали более 78 %
В регионе
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2 июля 2020 г. 03:21
В России за принятие поправки в Конституцию проголосовали более 78 %

За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 78,04% россиян.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Согласно представленным в информцентре ЦИК данным после обработки 95, 61% протоколов, за принятие поправок в конституцию РФ проголосовали 78,04% россиян, против - 21,15%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.

Версия на азербайджанском языке Rusiyada Konstitusiyaya düzəlişlərlə bağlı səsvermələrin son nəticəsi açıqlandı

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