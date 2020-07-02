В России за принятие поправки в Конституцию проголосовали более 78 %

За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 78,04% россиян.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Согласно представленным в информцентре ЦИК данным после обработки 95, 61% протоколов, за принятие поправок в конституцию РФ проголосовали 78,04% россиян, против - 21,15%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.