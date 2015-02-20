​В России за фиктивный брак могут посадить в тюрьму

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Госдуме РФ рассмотрят законопроект, предусматривающий поправки в Уголовный кодекс России.

Как передает Report, так, депутаты из Калужской области предлагают ввести уголовное наказание за фиктивные браки с целью получить российское гражданство.

Фиктивные браки иностранцев с российскими гражданами - весьма распространенное явление в России. Чаще всего иностранцы заключают фиктивные браки, чтобы получить разрешение на временное проживание без учета утверждаемой правительством России квоты на предоставление подобного рода разрешительных документов.

Депутаты, авторы законопроекта, приводят наглядный пример - в Калужской области за три года было выявлено 32 фиктивных брака с выходцами из Таджикистана, Азербайджана, Армении и Украины. Цель таких браков - получение гражданства или разрешения на временное пребывание в стране.

Если для иностранцев фиктивный брак дает возможность жить и работать в России, то для наших соотечественников это способ получения прибыли. Так, в стране заключение фиктивных брачных союзов давно стало бизнесом. Стоимость в разных регионах доходит до нескольких десятков тысяч рублей за штамп в паспорте.

В случае, если предложенные поправки внесут в УК РФ, "ненастоящим" женам и мужьям может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей или даже лишение свободы на срок до трех лет.