​В России за день выявили почти случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в 85 регионах России обнаружили 9 709 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом сообщили 17 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Из них 4 116 случаев (42,4%) нашли у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Прирост числа выздоровевших составил 4 207. Число летальных случаев за 24 часа увеличилось на 94.

Всего на сегодняшний день в стране выявили 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациента, а скончался — 2 631.