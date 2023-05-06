В России взорвали автомобиль Захара Прилепина

Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области России.
Как сообщает Report cо ссылкой на Би-биси, ультраконсервативный писатель, известный своей поддержкой войны в Украине, получил ранения. Его водитель в результате взрыва погиб.
Как сообщают экстренные службы, во время движения автомобиль Audi взорвался в селе Пионерское Нижегородской области. Взрывное устройство сработало под днищем машины.
"Основная версия - подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении", - сказали в экстренных службах.
Российские власти квалифицировали подрыв как теракт и уже заявили, что задержали подозреваемого.
"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Официальная представительница российского МИД обвинила в инциденте западные страны и Украину.