В России взорвали автомобиль Захара Прилепина

Ультраконсервативный писатель, известный своей поддержкой войны в Украине, получил ранения

Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области России.

Как сообщает Report cо ссылкой на Би-биси, ультраконсервативный писатель, известный своей поддержкой войны в Украине, получил ранения. Его водитель в результате взрыва погиб.

Как сообщают экстренные службы, во время движения автомобиль Audi взорвался в селе Пионерское Нижегородской области. Взрывное устройство сработало под днищем машины.

"Основная версия - подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении", - сказали в экстренных службах.

Российские власти квалифицировали подрыв как теракт и уже заявили, что задержали подозреваемого.

"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Официальная представительница российского МИД обвинила в инциденте западные страны и Украину.