В России выявлено свыше 100 случаев нового вида коронавируса XFG

В России выявили 114 случаев нового варианта коронавирусной инфекции - XFG.

В России выявили 114 случаев нового варианта коронавирусной инфекции - XFG.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор.

Больше половины (54%) заболеваний приходятся на Москву. Риск для общественного здоровья ведомство оценивает как низкий.

В Роспотребнадзоре отметили, что вариант XFG проявляется легкой симптоматикой (часто встречается, например, сиплость голоса). Тем не менее, вирус имеет высокую заразность.

Первый случай заболевания в мире обнаружили 27 января 2025 года в Канаде. В июне ВОЗ внес XFG в список "вариантов под наблюдением".