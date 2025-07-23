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В России выявлено свыше 100 случаев нового вида коронавируса XFG

В России выявлено свыше 100 случаев нового вида коронавируса XFG В России выявили 114 случаев нового варианта коронавирусной инфекции - XFG.
В регионе
23 июля 2025 г. 16:23
В России выявлено свыше 100 случаев нового вида коронавируса XFG

В России выявили 114 случаев нового варианта коронавирусной инфекции - XFG.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор.

Больше половины (54%) заболеваний приходятся на Москву. Риск для общественного здоровья ведомство оценивает как низкий.

В Роспотребнадзоре отметили, что вариант XFG проявляется легкой симптоматикой (часто встречается, например, сиплость голоса). Тем не менее, вирус имеет высокую заразность.

Первый случай заболевания в мире обнаружили 27 января 2025 года в Канаде. В июне ВОЗ внес XFG в список "вариантов под наблюдением".

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