В России выявлено 40 402 случая заражения коронавирусом за сутки

В России за последние сутки выявлено 40 402 случая заражения коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В России за последние сутки выявлено 40 402 случая заражения коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что у 9% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 1155 человек, при этом вылечились 23 187 пациента.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (7103), Санкт-Петербург (3250), Московская область (2866), Самарская область (1504).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 8 554 192 случая коронавируса. За весь период умерли 239 693 человека, выздоровели 7 381 726 человек.