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В России выявили за сутки свыше 8 тысяч случаев заражения COVID-19

В России выявили за сутки свыше 8 тысяч случаев заражения COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 697, до 4 823 255.
В регионе
2 мая 2021 г. 12:12
В России выявили за сутки свыше 8 тысяч случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 697, до 4 823 255.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 7 339. Всего уже выздоровели 4 443 922 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 342 против 392 днем ранее, до 110 862. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,3%, следует из данных штаба.

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