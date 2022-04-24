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В России выявили свыше 8 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили свыше 8 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 446, до 18 137 137.
В регионе
24 апреля 2022 г. 13:35
В России выявили свыше 8 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 446, до 18 137 137.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 1 352, что на 49,6% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 2 682 случая госпитализации.

Число случаев выздоровления возросло за сутки на 10 508, до 17 474 628. Днем ранее там заявляли о 13 030 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 168, до 374 902. Днем ранее была зарегистрирован 171 факт смерти.

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