В России выявили свыше 8 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 446, до 18 137 137.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 446, до 18 137 137.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 1 352, что на 49,6% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 2 682 случая госпитализации.

Число случаев выздоровления возросло за сутки на 10 508, до 17 474 628. Днем ранее там заявляли о 13 030 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 168, до 374 902. Днем ранее была зарегистрирован 171 факт смерти.