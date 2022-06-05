В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 786, до 18 351 851.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 786, до 18 351 851.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За сутки госпитализировали 837 заболевших против 1 493 днем ранее (снижение на 43,9%). Количество госпитализаций снизилось в 69 регионах и увеличилось в 12, в четырех субъектах Федерации ситуация не изменилась.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 935, до 17 764 261. Днем ранее сообщалось о 5 132 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,8% от общего числа заражений.

В стране зарегистрировали 75 смертей из-за коронавируса. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 379 520. Днем ранее было зарегистрировано 82 смерти.